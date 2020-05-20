Продажа стройматериалов в Смоленске и Смоленской области

Лицевой кирпич Braer Баварская Кладка, гладкий 0,7 НФ, 250х85х65
Кирпич ручной формовки Real Brick КР/1ПФ 00 слоновая кость
Облицовочный кирпич клинкерный Feldhaus Klinker K300NF90 lava liso, 240х90х71
Облицовочный кирпич клинкерный Feldhaus Klinker K490DF ciaro liso, 240х115х52
Тротуарная плитка BRAER, 60 мм, Квадрат Белый
Строительный кирпич Смоленский КЗ, 250х120х65, М-125
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